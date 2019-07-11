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Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek pasta nasıl yapılır?

Köstebek pasta hem yapımı kolay hem de oldukça lezzetli pasta tariflerinden biridir. Kolaylıkla bu güzel pastayı yapmak isterseniz bu tarif tam size göre. Peki muzlu köstebek pasta nasıl yapılır? İşte köstebek pasta yapılışı...

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:32
Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek pasta nasıl yapılır?

Köstebek pasta hem yapımı kolay hem de oldukça lezzetli pasta tariflerinden biridir. Kolaylıkla bu güzel pastayı yapmak isterseniz bu tarif tam size göre. Peki muzlu köstebek pasta nasıl yapılır? İşte köstebek pasta yapılışı...

MALZEMELER

Kek için;

3 yumurta
2.5 fincan şeker
1 fincan sıvı yağ
1 fincan su
1vanilya
1 kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
3-4 fincan un

Kreması için;

1 lt süt
1su bardağı şeker
1 su bardağı+1 y. kaşığı un,
1 paket krem şanti
1 fincan damla çikolata

İçine koymak için;

4 adet muz

Kekin Yapılışı;

Yumurta çırpılır, sonra şeker katılıp iyice köpürtülür.
Sonra yağ, su, vanilya, kakao, konulup karışana kadar azıcık daha çırpılır.
Sonra un ile kabartma tozu karıştırılıp katılır.
Un 3.5 fincan kadar alıyor ama herkes kendisi kıvamı ayarlayabilir. Normal kekten çok az cıvık olacak.
Bu kek yuvarlak borcamda 180 C de çok kurutmadan pişirilir.

Kremanın Yapılışı;

Süt, un, şeker tencereye konulup sürekli karıştırarak pişirilir.
Kıvamı koyu gelebilir ama Kekin içinden akmaması için öyle olması gerekiyor.
Krema soğuyunca içine 1 paket toz krem şantiyi döküp mikserle 5 dakika çırpılır.

Köstebek görüntüsü için;

Soğuyan kek dikkatlice büyükçe bir servis tabağına alınır.
Kekin kenarlarını bıçakla çizip içini çok derine inmeden oyuyoruz.
İçinden çıkan kekleri robotta veya elimizle ufalıyoruz.
Kekin içine muzları döşüyoruz ama muzlar boyuna ortadan ikiye kesilmeli.
Muzların üzerine krema koyuyoruz. Kremaya son aşamada damla çikolata konulmalı. İsteğe göre damla çikolata miktarı arttırılıp azaltılabilir.
Kremanın üzerini ufaladığımız kek kırıntısı ile kaplıyoruz. Kırıntıları elinizle hafif bastırın. Ve köstebek pastamız hazır.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:32
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