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Gündem Kostas Grivas: Türkiye Yunanistan'ı işgal etmek istiyor
Gündem

Kostas Grivas: Türkiye Yunanistan'ı işgal etmek istiyor

Yunan Askeri Analist Kostas Grivas, Türkiye'nin Yunanistan işgal etmeye çalıştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:19:00 - 2022-03-07 15:19:54

 yeniakit.com.tr 

Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan Askeri Analist Kostas Grivas, Türkiye'nin Yunanistan işgal etmeye çalıştığını ileri sürerek "Bu şartlar altında Türkiye ile konuşamayız. Türkiye bizimle konuşmadığı sürece bizim onlarla konuşacak bir şeyimiz yok" dedi.

"Türkiye ile gerekirse savaşmalıyız"

Türkiye'nin uzun zamandır Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı gayrıresmi ancak topyekün olarak bir savaş yürüttüğünü söyleyen Grivas şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ı kelimenin tam anlamıyla silmeye çalışıyor. Onlarla konuşamayız ama biri bana o zaman savaşalım mı diye soracak. Durum o noktaya gelirse ve boynumuza bıçak dayanırsa benim cevabım açıkça savaş yaparız olur."

Yunanistan'ın mecbur kalması durumunda Türkiye ile savaşması gerektiğini dile getiren Grivas, Türkiye'nin jeostratejik açıdan Yunanistan'dan daha kırılgan olduğunu iddia ederek gülünç sözler sarfetti.

"Türkiye'nin Yunanistan'a karşı askeri üstünlüğü olduğuna dair hiçbir kanıt yok" diyen Grivas, şöyle devam etti:

"Bugün bile Yunanistan'ın Türk askeri mekanizmasına karşı kullanabileceği tartışmasız kaliteli teçhizatları var. Aldığımız tüm bu askeri projeler ve yeni teçhizatlar bize kazanmamız için gerekli araçları veriyor. Tabii ki rakip de kendi planını yapıyor. Teçhizat almıyor ama üretiyor. İnsansız sistemlere, kendi ürettiği gelişmiş füzelere ve diğer çeşitli sistemlere yatırım yapıyor. O yüzden bizim yaptıklarımız tek başına yetmez kendi silah sistemlerimizi de üretebilmemiz gerekiyor."

"Türkiye bölgeyi ele geçirmek istiyor"

Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri gücüyle tehdit ederek bölgeyi tümüyle ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Grivas, alenen Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yaptı.

Türkiye ile anlaşma yoluna gidilmesini isteyen aklı başında Yunan akademisyen ve siyasetçileri de hedef alan Grivas, "Türkiye'de söylenen aynı paranoyak yorumu tekrarlıyorlar. Türkiye'nin Ege'nin yarısına sahip olması ve adalarımızda hiç askerimizin olmaması gibi. Kendi askeri birliklerini topraklarının herhangi bir yerine koyamayan ülke, ülke değildir. Bu çok ciddi bir sorun ve bizim için en büyük tehlike bu" şeklinde konuştu.

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