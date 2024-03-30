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Teknoloji Kospet Tank M3 ve M3 Ultra tanıtıldı
Teknoloji

Kospet Tank M3 ve M3 Ultra tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 09:17:00 - 2024-03-30 09:44:34
Kospet Tank M3 ve M3 Ultra tanıtıldı

Kospet Tank M3 ve M3 Ultra akıllı saatleri dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarırken 50 güne kadar bekleme süresi ile uzun süre şarj adaptörüne de ihtiyaç bırakmıyor.

Kospet markasının zorlu dış mekan severler için geliştirdiği Tank akıllı saat serisi bu yıl üçüncü nesli ile karşımızda. Yuvarlak ekranlı Tank T3 modelinin ardından dörtgen ekranlı Tank M3 modeli de resmiyet kazandı.

Kospet Tank M3 ve M3 Ultra

Kospet Tank M3 ve M3 Ultra temelde hemen tüm özellikleri ortak olarak kullanıyor. 1.96 inçlik AMOLED ekran her zaman açık özelliğine sahip ve 1000 nit parlaklığa ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken 15 farklı askeri testten başarıyla çıkmış.

Nabız, kandaki oksijen, gece ve gündüz uykusu, stres seviyesi takibi, 170’den fazla spor modu, düşük veya anormal yüksek sağlık değerlerinde alarm gibi özellikler mevcut. Batarya her zaman açık ekranda 3 gün, tipik kullanımda 15 gün, bekleme modunda 50 güne kadar kullanım sunuyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kospet Tank M3 modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Kospet Tank M3 Ultra modeli ise çift bant GPS, pusula, yükseklik ölçer, hava basıncı ölçer ekstraları ile 150$ fiyat etiketine sahip. Erken siparişte 30$ indirim mevcut.

 

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