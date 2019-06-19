0553 313 94 23

Kosovalı siyasetçi Kurti, Şemseddin Sami'nin kabrini ziyaret etti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şemseddin Sami (Frasheri), vefatının 115. yılı vesilesiyle mezarı başında anıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:22
Kosovalı siyasetçi Kurti, Şemseddin Sami'nin kabrini ziyaret etti

Anma etkinliğine Türkiye'ye bir dizi görüşmeler amacıyla gelen, Kosova siyasi partilerinden Vetevendosje (VV) Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyet katıldı.

İstanbul ziyareti kapsamında ise çeşitli temaslarda bulunacak olan Kurti, programına Şemseddin Sami'yi anma ile başladı.

Kurti'nin heyetinde, VV milletvekillerinden Arben Vitia, Albulena Haxhiu, Fitore Pacolli'nin yanı sıra Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve Priştine Belediyesi Meclis Üyesi Arber Vokrri yer aldı.

- "Şemseddin Sami bizim için bir ansiklopedidir"

Kurti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri ziyaretin iki amacı olduğunun altını çizerek, "Birinci amacımız, Ankara'da temsil edilen tüm siyasi partilerle ve TBMM Başkanıyla görüşmek. İkinci ve ana amacımız ise Türkiye'deki Arnavut asıllı hemşehrilerimizle buluşmak." şeklinde konuştu.

Şemseddin Sami'nin çok geniş bir bilgiye, derin bir akla ve zekaya sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Kurti, dün akşam Ankara'da bulunan Şemseddin Sami Arnavut Kültür Merkezini ziyaret ettiklerini belirtti.

Kurti, Sami'nin Arnavut tarihi ve kültürü açısından istisna bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Sami, aynı zamanda Türk dili, tarihi ve belagatında çok derin bir iz bırakmıştır. Şemseddin Sami, Türkçe-Fransızca yazmış olduğu sözlükle Batı ile Türkiye arasında çok önemli bir köprü vazifesi yürütmüştür." dedi.

Ankara'da siyasetçilerle yaptığı görüşmelerde Türkiye ve Kosova arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcadıklarını aktaran Kurti, istihdamı artıracak ekonomik yatırımların yapılmasını ve özellikle mesleki okullarla üreten ekonomi arasında bağlantı kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mytaher Haskuka ise Şemseddin Sami'nin Arnavutların milli görüşünün oluşmasında çok büyük rol oynadığını ve iki millete de çok büyük katkılar sağladığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesinden mezun olduğunu söyleyen Haskuka, "En zor zamanlarda Kosova’da okuduğum üniversite kapandığı zaman politik sorunlardan ötürü Türkiye'ye gelmiştim. Burada eğitimimi devam ettirdim ve sonra Kosova’ya döndüm." diye konuştu.

Birçok insan gibi, akrabalarının da 1956'daki Sırp zulmünden kaçarak Türkiye’ye göç ettiğini ve burada yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Haskuka, "O yüzden bizim aslında çok yakın ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kosova
  4. Şemseddin Sami

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yavuz, şehit ailesine ’Şehadet Belgesi’ni takdim etti
    1. Vali Yavuz, şehit ailesine ’Şehadet..
    2. Mısır televizyonunda büyük skandal!..
    3. Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı
    4. Amasya Üniversitesi taban puanları..
    5. Bursa’da tıra ardadan belediye otobüsü..
    6. Meksika’da helikopteri güvenlik..
    7. Erdoğan: "Muhammed Mursi'nin ölümü..
    8. Tunus'ta sol partiden "Mursi'nin..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    10. Sendika Başkanının vurulması davasında..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi yarışı..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    13. Erdoğan: "Bu milletin valisine 'it'..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:..
    16. Kosovalı siyasetçi Kurti, Şemseddin..
    17. Erdoğan: "Bu milletin en büyük gücü şu..
    18. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    19. Derecik’te 21 kilo 790 gram eroin ele..
    20. Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 18..
    22. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı :..
    23. Akhisarspor’un geleceği için iki..
    24. Erdoğan: "Biz hep dindarının da..
    25. (Özel) Samatya’da kül olan tarihi..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye..
    27. Bolu'da uyuşturucu operasyonu
    28. Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk..
    29. Sokak kedisini telef eden köpeğin..
    30. YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu