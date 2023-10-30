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Dünya Kosova'dan Sırp plakalı araçlara ek süre
Dünya

Kosova'dan Sırp plakalı araçlara ek süre

Yeniakit Publisher
2023-10-30 23:52:00 -
Kosova'dan Sırp plakalı araçlara ek süre

Kosova hükümeti, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurdu.

Kosova hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık'a kadar ek süre tanındığı belirtildi.

Plaka sahiplerine süreç boyunca maddi kolaylıkların sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bu değişiklik, son zamanlarda RKS plakalı araçların tesciline yönelik yüksek talep oluşması sonucu gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sırp kurumlarınca verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen plakalı araçların, 1 Aralık'tan sonra RKS plakasına değişimi, Kosova'ya girişi ve ülke içerisinde dolaşımının mümkün olmayacağı kaydedildi.

Yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğu tahmin ediliyor

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.
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Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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