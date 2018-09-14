Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı

Muhammed Uzun İstanbul Kosova’da gerçekleşen FETÖ operasyonu sonrası İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi’yi görevden alan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin çocuklarının FETÖ’nün okullarında eğitim gördüğünü ifşa etmemizin ardından AKİT olarak şok bir bilgiye daha ulaştık. Kosova’nın güney bölgesindeki Prizren'de Fetullahçılara ait sözde eğitim kurumlarının yargıdaki bağlantıları sayesinde faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Prizren belediye başkanı Mytaher Haskuka’nın Fetö okullarına yönelik kapatın talimatının, yerel mahkeme tarafınca engellendiği belirtildi. Prizren Temel Mahkemesi’nin başta “Yllka” çocuk yuvası olmak üzere örgüte ait okulların devam etmesinde bir sakınca görmediği kaydedildi.

VELİLER: BU HAİNLERDEN BIKTIK, USANDIK

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgütün okulundan çocuğunu çıkarılan bütün zorluklara rağmen aldığını belirten bir öğrenci velisi, “Biz her ne kadar Kosova’da yaşasak da bizim için vatanımız, bayrağımız, şehitlerimiz çok değerlidir. Onlarca şehidimiz varken bu hainlerin okullarında çocuğumuzu okutamazdık. FETÖ’ye ait Kosova’daki okullarından yüzlerce veli çocuklarını alınca hainler zor durumda kaldı. Bu hainlerden bıktık, usandık. Belediyenin kapattığı okula, mahkeme karşı çıkıyor” açıklamasında bulundu.

ÖRGÜTE PRESTİJ SAĞLIYOR

Yoksul ailelerin çocuklarının iyi bir eğitim alması arzusunu sömürerek örgüte yetişmiş eleman sağlayan sistemin yargı organizatörleri sayesinde direnç noktasına dönüştüğü belirtildi. 15 Temmuz’dan sonra kendini gizleyen örgüt mensuplarının Kosova’da dikkat çekmemek için daha dikkatli davrandığı, Türkiye’yi yıpratma kampanyalarına hız verdiği bildirildi. “Türkçe öğretiyoruz” kisvesiyle İngilizce eğitim veren FETÖ okullarının; Türk insanının milliyetçi hassasiyetlerini okşayarak özellikle Balkanlarda örgüte prestij sağladığı ifade edildi.

‘BİZE NİYE OPERASYON YAPIYORSUNUZ?’

FETÖ’nün eğitim imamlarından Hasan Demir ile canlı yayın bağlantısı yapan FETÖ’cü gazeteci Fatih Akalan, Facebook üzerinden yaptığı yayında şaşırtan itiraflarda bulunmuştu. Canlı yayında Kosova Başbakanı’nın ve Meclis Başkanı’nın çocuklarının FETÖ okullarında okutulduğunu itiraf eden örgütün eğitim imamı Hasan Demir, “Böyle bir ortamda bize nasıl operasyon yapılabilir”demişti.