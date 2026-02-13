Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kosova’da 28 Aralık’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma süreci sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’den hükümeti kurma görevini alan Albin Kurti, yeni kabinesini yerel saatle 22.00’de kamuoyuna duyurdu. Kurti’nin Meclis’e sunduğu hükümet programı ve bakanlar kurulu listesi yapılan güven oylamasında 66 milletvekilinin desteğini alarak 49 ret oyuna karşı kabul edildi. Oylamanın ardından Kurti liderliğindeki yeni hükümet resmen göreve başladı.

İLK DEFA TÜRK BAŞBAKAN YARDIMCISI ATANDI

Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri ise Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka oldu. Damka, Azınlıklardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu atama, Kosova tarihinde söz konusu göreve getirilen ilk Türk siyasetçi olması bakımından ayrı bir önem taşırken, Damka yaptığı açıklamada, 10’uncu yasama döneminin başladığını belirterek, KDTP’nin topluluklar arasında en fazla oyu alarak iki milletvekiliyle Meclis’te yer aldığını söyledi.

HAKLARIMIZI GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUYACAĞIZ

Öte yandan ata diyarı olarak görülen Kosova’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından kurulan yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Fikrim Damka, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Kabinede Azınlıklardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Damka, hem yeni dönemin önceliklerine hem de Kosova’daki Türk toplumunun beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni hükümetin vizyonuna dair mesajlar veren Damka, azınlık haklarının güçlendirilmesi, toplumsal uyumun artırılması ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Türkiye ve Kosova açısından bir ilki temsil eden bu görevlendirmeyle, ilk kez bir Türk siyasetçi Başbakan Yardımcılığı görevine başladı. Fikrim Damka, bu durumun başta Kosova olmak üzere ülkedeki Türk toplumu için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirterek, “Kosova’daki Türk toplumu bu süreçten en iyi şekilde faydalanacaktır. Haklarımızı en güçlü biçimde korumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

TÜRKİYE İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Türkiye-Kosova ilişkilerine de değinen Damka, iki ülke arasındaki bağların hâlihazırda üst düzeyde olduğunu vurguladı. “Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar mükemmel ilişkilerimiz vardı. Bundan sonra bu ilişkiler daha da yoğunlaşacak. Zaten Cumhurbaşkanlığı seviyesinde güçlü bir iletişim söz konusu. Ancak yeni dönemde ekonomik, ticari, askeri ve kurumsal iş birliği alanlarında daha somut ve daha yoğun adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNDA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kosova halkının atamaya yaklaşımına ilişkin bir soruya ise Damka, sürecin olumlu karşılandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan ve tecrübe sahibi bir isim olarak bu görevi üstlenmem, kamuoyunda önemli ve değerli bir adım olarak görülüyor. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor.”