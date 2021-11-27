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Dünya Kosova'da öğrenci taşıyan otobüse silahlı saldırı: 3 ölü
Dünya

Kosova'da öğrenci taşıyan otobüse silahlı saldırı: 3 ölü

Kosova'nın başkenti Priştine'de öğrenci taşıyan otobüse ateş açıldı. Saldırı sonucu otobüs şoförü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 01:17:00 -
Kosova'da öğrenci taşıyan otobüse silahlı saldırı: 3 ölü

Başkent Priştine'nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Deçan Belediyesi'ne bağlı Glogjan köyü yakınlarında öğrenci taşıyan otobüse açılan ateş sonucu otobüs şoförü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti.

Kosova Polisi'nin İpek bölgesi sözcüsü Fadil Gashi medyaya yaptığı açıklamada, öğrenci otobüsünü hedefe alan silahlı saldırının yerel saatle 19:00, T.S. ile 21:00 sularında gerçekleştiğini belirterek, Kalaşnikof ile yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğünü söyledi. Gashi, saldırıda bir kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını da kaydetti.

Otobüs şoförü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti

Saldırı sonucu otobüs şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini, iki öğrenci ve otobüs muavininin ağır yaralı olarak İpek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Gashi, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki öğrencinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını sözlerine ekledi.

Saldırının nedenlerinin henüz bilinmediğini ifade eden Gashi, Kosova polisinin olay yerinde incelemelerini sürdürüdüğünü sözlerine ekledi. İpek Savcılık sözcüsü Shkodran Nikqi de yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını doğruladı.Saldırı sırasında otobüsün Yakova-Deçan güzergahında hareket ettiği öğrenildi. Saldırıya şahit olan otobüsteki öğrencilerden bazıları, saldırganın kar maskesi taktığını ve kalaşnikofla saldırdığını söylediler.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani olayı "şok edici" olarak nitelendirdi ve kolluk kuvvetlerini suçun faillerini en kısa sürede bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Saldırı, Kosova'daki diğer kurum ve siyasi parti temsilcileri tarafından da kınandı.

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