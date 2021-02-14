  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kosova'da kritik seçim: Vetevendosje önde!
Dünya

Kosova'da kritik seçim: Vetevendosje önde!

Kosova’da düzenlenen parlamento seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından sandık çıkış anketlerine göre Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje’ne seçimi önde götürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 23:42:00 -
Kosova'da kritik seçim: Vetevendosje önde!

Kosova’da savaşın sona erdiği 1999 yılından sonra 8’inci kez düzenlenen parlamento seçimleri için halk sandık başına gitmişti. Ülke genelinde 07.00’de başlayan oy verme işlemi 19.00’da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oy sayımına başlandı.

KQZ Başkanı Valdete Daka, yerel saatle 15.30'a kadar kayıtlı seçmenlerde yüzde 32,32'sinin oy kullandığını, seçim süreci esnasında herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti. 1 milyon 794 bin 862 seçmenin bulunduğu Kosova’da, resmi olmayan bilgilere göre seçimlere katılım oranı yüzde 47’yi oldu.

Seçimde aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) de bulunduğu 28 siyasi oluşumdan bin 79 milletvekili adayı 120 sandalyeli meclise girebilmek için yarıştı. Kosova'daki seçimi ise 30 bine yakın gözlemcinin takip ettiği açıklandı.

Sandık çıkış anketleri açıklandı

Kosova’da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandık çıkış anketleri de açıklandı. Sandık çıkış anketlerine göre Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje seçimi önde götürürken, oyların yüzde 41 ile 53 arasında oy alacağı tahmin ediliyor. PDK’nın oyların yüzde 20’sini, LDK’nın oyların yüzde 17’sini ve AAK’nin ise oyların yüzde 7’sini alması, Nisma’nın ise yüzde 2 oy oranında meclis dışında kalması bekleniyor.

Pipos Şirketi’nin sandık çıkış anketine göre ise Vetevendosje oyların yüzde 41’ini, PDK’nın oyların yüzde 16.5’ini, LDK’nın oyların yüzde 15.2’sini ve AAK de oyların yüzde 7.2’sini alması, Nisma’nı ise yüzde 2.6 oy oranı ile seçim barajını altında kalacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Salla gitsin kim sorgulayacak ki" taktiği bu kez tutmadı! Yılmaz Özdil'e "ayva"yı yedirdik

Sözcü paçavrasında köşe karalayan "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil yine yalan dolu bir yazıyla gündem oldu. Dünyada en fazla ayva üreten ülkenin Tü..
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
Gündem

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara’daki mağaranın bulunduğu yere dikkat çekti. Başbuğ, bölgede eğ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay