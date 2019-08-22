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Kosova'da erken seçime gidilecek

Kosova Meclisi, yapılan oylamanın ardından feshedildi- Cumhurbaşkanının 30 ila 45 gün içinde seçim tarihini belirmesi gerekiyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:53
Kosova'da erken seçime gidilecek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçime gidilecek.

Kosova Meclisinde bugün yapılan oylamada, oy çokluğu ile meclis feshedildi ve erken seçime gitme kararı alındı.

120 sandalyeli mecliste yapılan oturuma 91 milletvekili katılırken, 88 milletvekilinin meclisin feshedilmesi yönünde oy kullanmasıyla yeterli çoğunluk sağlanmış oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde erken genel seçimin tarihini belirlemesi gerekiyor.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından geçen ay görevinden istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:53
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