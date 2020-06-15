  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kosova’da düğün yasağının kaldırılması için hükümete çağrı

Kosova’da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle işletme sahipleri ve ses sanatçıları, gerçekleştirdikleri eylem ile hükümete seslenerek 1 Temmuz’dan itibaren düğünlere izin verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:25:00 -
Kosova’da düğün yasağının kaldırılması için hükümete çağrı

Kosova’da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle işletme sahipleri ve ses sanatçıları, gerçekleştirdikleri eylem ile hükümete seslenerek 1 Temmuz’dan itibaren düğünlere izin verilmesini istedi.


Kosova, 18 Mayıs’tan itibaren yeni tip virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbir amacıyla alınan tedbirleri kademeli olarak hafifletti. Normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmamasına birçok işletme sahibi tepki gösterdi. Başkent Priştine’de Başbakanlık binası önünde toplanan düğün salonları, diskotek, restoran sahipleri ve şarkıcılar protesto gerçekleştirdi. Protestocular, 1 Temmuz’dan itibaren itibaren düğünlerin yapılmasına izin verilmesi için hükümete çağrıda bulundu.


Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan ve eylemcilerle konuşan Kosova Sağlık Bakanı Aben Zemaj toplanmanın başkalarının sağlığını tehdit ettiğini belirterek sorunları görüşmek için eylemcilerden oluşan bir heyetin Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret etmesini istedi. Sağlık Bakanı Zemaj’ın talebini olumlu karşılayan Kosova’nın ünlü ses sanatçısı Afrim Muçiçi ülkede eğlence sektörüne yönelik haksızlık yapıldığını ifade etti. Muçiçi, "Kosova’da alışveriş merkezleri açıldı, dükkan ve mağazalar açıldı, sadece eğlence sektörüne çalışması için izin verilmedi. Bu doğru bir karar değildir" diyerek hükümetten derhal eğlence sektörünün yeniden faaliyete geçirilmesini talep etti.


Korona virüs salgını nedeniyle büyük zarara uğradıklarını ifade eden eğlence sektörü temsilcileri, zor durumda olduklarına dikkat çekti. Düğün salonu sahibi Alban Mehmeti yaptığı açıklamada, ailelerine ekmek götüremediklerini ve büyük maddi zarara uğradıklarını dile getirdi. Mehmeti, eğlence dünyasına yönelik büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.


Müzisyen Besart Halimi ise eğlence sektörüne yönelik yasakların devam etmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.


Kosova’da binlerce kişinin çalıştığı eğlence sektörünün yeniden faaliyete geçebilmesi için yasakların 1 Temmuz’da kaldırılması konusunda ısrarcı olan protestocular amaçlarına ulaşıncaya kadar protestolara devam edeceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı