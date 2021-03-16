Kosova yönetimi bizi sırtımızdan bıçakladı

Hasan Eğrigöz Ankara

Konuya ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, şunları dile getirdi:

“Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açması yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkını yaralamıştır. Filistin gibi bağımsızlık mücadelesi veren Kosova’nın ABD’nin emri ve talimatları doğrultusunda böyle bir karar vermesi bizleri de üzmüştür. Ne yazık ki çağımızın zalimi ABD, İsrail’in bütün işgal ve cinayetlerini desteklemektedir. ABD’nin tehdit ve şantajlarıyla bazı zayıf ülkelerde bu zulme ortak olmaktadırlar. Kendi tarihlerine kara bir leke bırakmaktadırlar. Tarihte güce boyun eğen milletlerin yazabilecekleri tarihi olmadığı gibi kendi ülkelerine de bir faydası olmadığı örneklerle sabittir. Bu kararlar ileride hem Kosova hem de Sırbistan liderleri için kara bir leke olarak anılacaktır. Kosova’da yaşayan Müslüman halk başta olmak üzere Kosovalıların baskı ile alınan bu karardan memnun olmadığının farkındayız. Bu kararlar İsrail’i asla meşrulaştıramayacaktır.”

Türkiye yol gösterecektir

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antar da, şunları kaydetti: “Beklemediğimiz yerden hançer yedik. Kosova’nın kararı bizi derinden üzdü. Türkiye’nin bu konuda göstermiş olduğu refleks bizim için çok önemli. Bu refleks de birçok ülke için yol gösterici olacaktır. Kosova’nın bu skandal kararına bütün İslam ülkelerinin karşı çıkması lazım. Bazı ülkeler, bazı Arap ülkeleri ilişkileri başlatmış olabilir ama bizim için Kudüs meselesi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kırmızı çizgimiz. Türkiye’de yaşayan Filistinliler olarak Kosova’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı da kararı kınayarak, şunları kaydetti: “Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz.”