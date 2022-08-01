Kosova-Sırbistan gerginliğine neden olan kararın ertelenmesinin ardından Mitrovica'da sessizlik hakim

Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlar ve duyulan sirenlerin ardından Kosova hükümetinin, bugün hayata geçirilmesi planlanan "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu" kararının 1 Eylül'e kadar ertelendiğini açıklamasının ardından ülke, sakin bir sabaha uyandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden "Kosovalı Sırpların sınır kapatma eylemi"nin sabahında bölgede sadece NATO'nun Kosova Gücüne (KFOR) ait iki araç gözlendi.

Ülkenin Jarinje Sınır Kapısı yakınlarında araçlarla kurulan barikatların durduğu kaydedildi.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.