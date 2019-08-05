Kosova Meclisi 22 Ağustos’ta feshedilecek Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin başkanlığında toplanan Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu, meclisin 22 Ağustos tarihinde feshedilmesini kararlaştırdı.

Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin başkanlığında toplanan Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu, meclisin 22 Ağustos tarihinde feshedilmesini kararlaştırdı.

Belirtilen tarihte meclis genel kurulu toplanacak ve meclis feshedilecek. Meclis Başkanlık Kurulu toplantısının ardından medyaya açıklama yapan Veseli, meclisin feshedilmesi için 22 Ağustos tarihinin Avrupa Birliği’nin (AB) talebi üzerine seçildiğini belirtti. AB’nin, erken genel seçimleri takip etmek için gerekli hazırlık yapmaları maksadıyla zamana ihtiyaç duydukları yönünde açıklama yaptığını kaydeden Veseli, Kosova’da erken parlamento seçimlerinin Eylül’ün sonu ya da Ekim ayının başlarında düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Meclis Parlamento Grup Başkanları da yaptıkları açıklamalarda, 22 Ağustos tarihi hakkında görüş birliğine vardıklarını belirtti.

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