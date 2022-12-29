"Kosova geriliminde Sırbistan'ın yanındayız"

Kosova, Sırbistan geriliminde Rusya'yı suçluyor.

Moskova yönetiminin Ukrayna savaşında istediği sonucu alamadığı belirtilirken, bu yüzden Balkanlar'da yayılım göstermeye çalıştığı konuşuluyor.

Priştine yönetiminin suçlamaları sıcaklığını korurken, Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Kosova ile Sırbistan arasında gerginlikte "yıkıcı etki" yarattığına yönelik suçlamaları reddetti.

Sözcü Peskov, Sırbistan'ın yanında olduklarını açıklarken, "Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, "Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışının yasaklanmasını da değerlendiren Peskov, şöyle dedi:

"Mevcut sözleşmeler de dahil sözleşmelerde tavan fiyata bir gönderme olursa yasak uygulanacak, tavan fiyat yoksa uygulanmayacak."

Peskov, tavan fiyat uygulamasını "yasa dışı ve saçmalık" şeklinde nitelendirerek Rusya'nın yürürlüğe koyduğu yasağın egemen hakları olduğunu söyledi.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

AA'nın haberine göre, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​