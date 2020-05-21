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Kosova Başbakanı Kurti’den Türk belediyesine destek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova’nın tek Türk belediyesi konumunda bulunan Mamuşa’da dolu ve yağmur nedeni ile meydana gelen zarara hükümetin destek vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:20:29 -
Kosova Başbakanı Kurti’den Türk belediyesine destek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova’nın tek Türk belediyesi konumunda bulunan Mamuşa’da dolu ve yağmur nedeni ile meydana gelen zarara hükümetin destek vereceğini duyurdu.


Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’da geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış ve dolu nedeni ile tarım arazilerinde hasar meydana gelmişti. Başbakan Albin Kurti, şiddetli yağış ve dolunun ardından bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Kurti, yağış nedeni ile zarar gören tarım alanlarını incelerken, devlet bütçesinin en önemli destekçileri olan çiftçilere yardım edilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, bölgede meydana gelen hasarın oluşturulacak komisyon ile tespit edileceğini ifade etti. Başbakan Kurti, “Son yılların en büyük doğa felaketlerinden birini yaşadık. Seralar büyük zarar görmüş durumda. Büyük üreticilere elbette devlet, hükümetimiz ve toplumumuz ihtiyaç duymadıklarında bile yardım etmelidir” dedi.


Tarım Bakanı Besian Mustafa ise çiftlere zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını belirterek, “Bakanlık olarak, çiftçilerimizi acil durumlarda da desteklemeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. Tarım Bakanı, ayrıca salgın nedeniyle hibe kredi desteği için başvuruda bulunamayan çiftçiler için müracaat süresinin uzatıldığını ve tüm hibelerin ödeneceğini duyurdu.


Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, yaptığı açıklamada yalnızca seralarda 3,5 milyon Euro’luk zararın meydana geldiğini ifade etti. Krasniç, hükümetin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Tarım alanlarının gördüğü zarar üreticilerle birlikte, ürün fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.


Öte yandan Mamuşa, ülkede tarım üretimi ile öne çıkmaktadır.

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