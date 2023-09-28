  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Netanyahu Hitler'e sahip çıktı! Bakın suçu kime yıktı

Diyanet'ten flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye AK Parti tepkisi! Öyle bir tiye aldı ki...

Bulgar ithalatçıları Türkiye'den ISO tank konteynerler satın almak istiyor! İnşaat ve enerji İthalatçı şirket...

Mısır, 13 sene sonra Başkan Erdoğan'a güven mektubu: Kritik görüşme kayıtlara geçti

Bayraktar TB2 SİHA'lar için bomba haber paylaşımı: BAYKAR üretim dikkat çekici gelişmeyi ve rakamı açıkladı

Fiat Egea fiyatına sıfır Honda City fırsatı: Fiyatı duyan çılgına döndü! Fiyatlar ne kadar? Araç sahipleri, yeni fiyatları...

Parkta ölü bulundu

Uğur Dündar'ın MİT'çi Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntüler gündem oldu!

İhsan Şenocak Hoca'dan voleybol takımı tepkisi!
Dünya Kosova Başbakanı Albin Kurti: "Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı”
Dünya

Kosova Başbakanı Albin Kurti: "Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı”

Yeniakit Publisher
2023-09-28 06:59:00 -
Kosova Başbakanı Albin Kurti: "Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı"

Kosova Başbakanı Albin Kurti,“Yüz kişilik bir savaşçı grubuna yetecek miktarda olan ve değeri beş milyon avroyu aşan silahlarla, Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı” diye konuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, çarşamba günü gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısında ülkenin kuzeyinde son günlerde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurti, yaşananların Kosovalı Sırpların siyasi plüralizm kazanmalarının önemini ortaya koyduğunu ve ülkesindeki etnik Sırpların Sırbistan’ın vesayetinden kurtarılmaları gerektiğini söyledi.

Kurti, 24 Eylül pazar günü Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Zveçan Belediyesi’ne bağlı Banjska Köyü'nde yaşananların, Kosova Sırbistan sınırında güvenliği sağlamanın ve sınır kontrolünün zorluğunu ve bu konuda uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

24 Eylül’de Kosova’nın ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve Kosova’nın iki buçuk yılı aşkın süredir mücadele ettiği suç ve terör gruplarının hazırlık seviyesinin ortaya çıktığını ifade eden Kurti, “Yüz kişilik bir savaşçı grubuna yetecek miktarda olan ve değeri beş milyon avroyu aşan silahlarla, Kosova’da kan dökme senaryosu doğrulandı” diye konuştu.

Kurti, Kosova-Sırbistan sınırının özellikle kuzeyde uzun ve dağlık bir bölge olmasının Belgrad’ın arzuları nedeniyle bilhassa tehlikeli ve zorlu olduğunu ifade etti. Kosova’daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi’nin Başkan Yardımcısı Milan Radoicic’in Kosova polisiyle çatışan terörist grupta yer almasını da değerlendiren Kurti, “Bu durum, Kosova’daki Sırpların siyasi plüralizminin hayati önemini ortaya koydu. Plüralizm olmadan demokrasi ve özgürlük olmaz. Kosovalı Sırplar, Sırbistan’ın vesayetinden kurtarılmak zorunda” diye konuştu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrullah Çeku ise 24 Eylül’deki saldırının tehlikeli boyutlarından birinin de bir kültür ve dini mirasın suç amacıyla kullanılması olduğunu kaydetti.

Banjska köyündeki tarihi Ortodoks manastırının Kosova Cumhuriyeti’nin kanunlarıyla korunan bir kültür mirası olduğunu ifade eden bakan, manastırın terörist grup tarafından sığınak olarak kullanıldığını ve tarihi yapıya büyük zarar verildiğini ifade etti.

24 Eylül Pazar günü Banjska’da silahlı ve maskeli bir grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise ateş açmıştı. Burada 1 polis hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

Silahlı grup daha sonra Banjska Manastırı’na sığınarak burada polisle çatışmaya devam etmişti. Kosovalı yetkililer, çatışmada üç saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül’de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı
Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı

Dünya

Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı
Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı

Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama
Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

Gündem

Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

Kosova'da ulusal yas ilan edildi
Kosova'da ulusal yas ilan edildi

Dünya

Kosova'da ulusal yas ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi

Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23