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Köşk adayı Veli Tuna; “Rakibim mağlubiyeti çoktan kabul etmiş”

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Soğukkuyu Mahallesi mitinginde Ak Parti’nin adayı Nuri Güler’in mağlubiyeti iyice kabul ettiğini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:25
Köşk adayı Veli Tuna; “Rakibim mağlubiyeti çoktan kabul etmiş”

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Soğukkuyu Mahallesi mitinginde Ak Parti’nin adayı Nuri Güler’in mağlubiyeti iyice kabul ettiğini söyledi.


Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Nuri Güler’in Karatepe Mahallesi’ndeki ziyaretinde yaptığı konuşmaya göndermeler yaptı.


Tuna, “ Buradan sana teşekkür ediyorum. Karatepe konuşmanda 40 yılın başında bazı konularda doğruları söylemişsin. Konuşmanda bize sürekli, ‘Tertemiz ve masum insanlardan oylar alacağımı söylemişsin’ Oyları bizim alacağımıza sen de inanmışsın. Sen mağlubiyeti çoktan kabul etmişsin. Kabul ettiğinle kalmayıp, meydanlarda haykırıyorsun, çırpınıyorsun. İşte bize karşı gösterdiğin sinir, attığın iftiralar, bu asılsız ithamlar, bu gerginlik büyük bir kaygıya düştüğünün göstergesi. Umutsuz kalmakta çok haklısın. Köşk halkı bu görevi kime teslim edeceğini çok iyi bilir. 31 Martta da inanıyorum ki Köşkümüz bunun cevabını sana en iyi şekilde verecektir. ‘Bu tertemiz insanlardan aldığın oyları nerede ve ne amaçla kullanacaksın’ diye de soruyormuşsun. Biz her gün haykırıyoruz ama tekrar söyleyelim. Biz Köşk’ün hizmetkarı olmaya, bu tertemiz insanlarla el ele vererek, Köşkümüzü birlikte yönetmeye talibiz. Şeffaf belediyecilik nedir, dürüst siyaset nasıl yapılır tüm Köşk halkıyla birlikte sana göstereceğiz” dedi.


“Temsil ettiğin partilerin seçmenleri bile bizlere oy verecek”


İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim meclisimizde Ak Partili, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili arkadaşlarımızın olması karşı tarafı çok kızdırıyor. Malum zat ‘Karşı tarafın adayı herkesin oyunu alacak’ diyor. Evet, biz herkesin oyuna talibiz. Temsil ettiğin partilerin seçmenleri bile bizlere oy verecek diye küplere biniyorsun ve bu üslubunu çok çirkinleştiriyor. Biz partizanlık için değil, halka hizmetkarlık için buradayız. Biz, şanlı Türk Bayrağımızın altında tüm halkın başkanı olmaya talibiz.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:25
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