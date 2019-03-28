Köşk adayı Veli Tuna: “Bizim derdimiz kaynak oluşturmak”

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim ofisinden Serdaroğlu Mahallesi’ne yürüyerek giden büyük kalabalığa İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve çok sayıda partili de eşlik etti. Serdaroğlu Mahallesi’nin çocuk parkı talebini yerine getirdiğini söyleyen Tuna, “Büyükşehir ekiplerimiz park için çalışmalara başladı. Parkımızı 1 hafta içinde çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Tuna konuşmasında, karşı tarafın köy ziyaretinde sarf ettiği sözlere atıfta bulunarak, şunları söyledi: “Bizlere türlü türlü iftiralar atan, hakaret eden bu kişi bizim için, ‘Köşk’ün kaymağından istifade edecekler, buradaki ranttan faydalanacaklar’ demiş. Bakın bu cümlelerimi iyi dinleyin. Biz konuşmaları defalarca dinledik, kulaklarımıza inanamadık. Köşkten istifade etmekten, ranttan faydalanmaktan bahsediyor. İnsanın fikri neyse zikri de odur.

Bu zat, amacını erken belli etti. Onun derdi kaymak, bizim derdimiz kaynak, onun derdi rant kapısı sağlamak, bizim derdimiz hizmeti yaymak. Sen ne kaymağından bahsediyorsun, senin aklından neler geçiriyor, neler planlıyorsun. Benim hemşerilerim buna müsaade etmez. Sana en güzel cevabı 31 Mart’ta sandıkta vereceklerdir”