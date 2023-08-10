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Kobi KOSGEB'den KOBİ'lere 6 ayda 1,9 milyon lira destek
Kobi

KOSGEB'den KOBİ'lere 6 ayda 1,9 milyon lira destek

Yeniakit Publisher
2023-08-10 16:29:00 -
KOSGEB'den KOBİ'lere 6 ayda 1,9 milyon lira destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yılın ilk yarısında 27 bin işletmeye sağladığı desteğin yaklaşık 1 milyar 242 milyon lirası geri ödemesiz, 637 milyon lirası geri ödemeli oldu.

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla destek ve hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ocak-haziran döneminde 27 bin işletmeye yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu desteğin 1 milyar 242 milyon lirası geri ödemesiz, 637 milyon lirası geri ödemeli olarak sağlandı.

13 bin 196 girişimciye 349 milyon lira geri ödemesiz destek

Listede girişimci destekleri başı çekti. Bu alanda 8 bin 282 geleneksel girişimciye 71 milyon lira, 4 bin 914 ileri girişimciye 278 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı.

Bu dönemde tekstil ürünleri imalatı alanında verilen destekler ilk sırada yer aldı. Söz konusu alanı diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron imalatı gibi) ve bilgisayar programlama faaliyetleri izledi.

KOSGEB, yılın ilk yarısında girişimcilere verdiği eğitimleri de sürdürdü. Başkanlık, "Online Girişimcilik Eğitimleri" kapsamında 64 bin 345 kişiye "Geleneksel Girişimci Eğitimi" ve 34 bin 507 kişiye "İleri Girişimci Eğitimi" verdi.
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Deprem sonrası destekler

Öte yandan, KOSGEB, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı, yıkılmış ya da yıkılacak işletmelere, daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanıp yararlanmamalarına bakmaksızın destek üst limitlerini iki kat artırarak uygulamaya başladı.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile 1059 işletmeye 143,5 milyon lira destek sağlanırken bunun 13,3 milyon lirası deprem bölgesindeki 95 KOBİ'ye verildi.

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında da 14 işletmeye 6,5 milyon lira destek sağlandı.

TEKNOYATIRIM Destek Programı'nda, 41 işletmeye 26 milyon lira destek sunulurken bunun 2,5 milyon lirası deprem bölgesindeki bir işletmeye aktarıldı.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 6 bin 198 işletmeye 165 milyon 700 bin lira destek verildi. Bu programın altında deprem bölgesi için de Afet Dönemi İşletme Desteği ile deprem bölgesindeki 214 işletmeye 15,5 milyon lira, Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile 34 işletmeye 4,6 milyon lira ödeme yapıldı.

Deprem bölgesi özelinde, Acil Destek Kredisi Programı kapsamında, 4 bin 323 işletmeye, bankalardan toplam 1,47 milyar lira tutarında sıfır kar payı ve faizli kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 351 milyon liralık kar payı, faiz tutarı KOSGEB tarafından karşılandı.

Girişimci işletmeler özelinde ise KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında 700 işletmenin bankalardan kullandığı 57 milyon lira tutarındaki kredinin 3,5 milyon liralık kar payı ve faiz tutarı KOSGEB tarafından verildi.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yılın ilk yarısında 1011 işletmeye 544 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde yer alan 294 proje için ise 156,3 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Böylelikle söz konusu dönemde deprem bölgesindeki 11 ilde, 4 bin 354 işletmeye 399 milyon 938 bin lira destek sağlanmış oldu.

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