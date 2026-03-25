KOSGEB’den işçi başına destek artışı! 3 bin 500 TL’ye yükseltildi

KOSGEB’in istihdamı korumaya yönelik destek programında yeni dönem başladı. 2025 yılında işçi başına 2 bin 500 TL olarak uygulanan destek, 2026 yılı itibarıyla 3 bin 500 TL’ye yükseltildi. Tekstil, mobilya ve deri gibi sektörleri kapsayan program için başvuruların 30 Nisan’a kadar süreceği açıklandı.

“Değerlendirme aşaması devam edecek”

Kayseri KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, 2025 yılında yapılan destekler ve 2026 yılının İstihdam Koruma Desteği hakkında açıklamalarda bulundu. 2025 yılında 1 Milyar TL’ye yakın destek verdiklerini söyleyen Özbekler, 2026 yılında da desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Destek başvurularının devam ettiğinin altını çizen Özbekler, başvuruların 30 Nisan’a kadar devam ettiğini aktardı. 2026 yılında desteğin 3 bin 500 TL olacağını dile getiren Özbekler; "KOSGEB Kayseri Müdürlüğü olarak 2025 yılında 1 milyara yakın destek verdik. Bu desteğin büyük bir kısmı Yeşil Sanayi Desteği’yle ilgili oldu. İşletmelerden yoğun proje başvurusu aldık. İstihdam Koruma Destek Programı kapsamında işletmelere ödemelerde bulunduk. 2025 yılında Tekno Yatırım Desteği kapsamında da yoğun müracaat aldık. 2025 yılının ikinci yarısına girerken özellikle medikal sektörden yoğun müracaatlar aldık. Yüksek teknoloji ve sağlık sektörü olması nedeniyle bizim açımızdan önemli bir gelişme. Bu projeleri destekliyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. 2026 yılında da desteklerimiz devam edecek. Yakın zamanda kapasite geliştirme ve girişimcilik desteği ile ilgili çağrılara çıktık. Girişimcilik desteğinin birinci aşaması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde değerlendirme aşaması devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tüm işletmeleri başvuru yapmaya davet ediyorum"

Verilecek olan desteğin işçi başı 3 bin 500 TL’ olduğunu belirten Özbekler; "Kapasite geliştirme desteği kapsamında ilk çağrımızda yaklaşık 1 milyar TL büyüklüğünde proje başvurusu aldık. Bu bizi oldukça memnun etti. Önümüzdeki günlerde bu projelerin değerlendirmeleri sürecek. 2026 yılı içinde İstihdam Koruma Desteğimiz de devam edecek. 2025 yılında tekstil, giyim eşyası, deri sanayi ve mobilya imalatı gibi belirli sektörlerde çalışan kişi başına her ay 2 bin 500 TL ödeme yaptık. 2026 yılında bu destek 3 bin 500 TL olarak devam edecek. İstihdam Koruma Programımızı biraz daha geliştirdik. İşletmelerden başvuruları almaya başladık ve başvurular 30 Nisan’a kadar devam edecek. Buradan tüm işletmeleri, başta mobilya ve tekstil sektörü olmak üzere İstihdam Koruma Desteğine müracaat etmeye davet ediyorum. Aynı zamanda müdürlüğümüzden de bilgi alabilirler. Finansmana Erişim Programı kapsamında ise saydığımız sektörler dışında kalan tüm imalatçılar da bu destekten yararlanabilecek. Bu kapsamda geniş bir yelpazede bankalarla protokoller imzaladık. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar mevcut. İşletmeler başvuru yapıp onay aldıkları takdirde, faiz oranının 10 puanlık kısmını desteklemiş olacağız" şeklinde konuştu.