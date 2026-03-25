25 Mart 2009: Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı (BBP Kurucu Lideri)

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu. Bu dönemde çeşitli siyasi çalışmalar içerisinde bulundu.







1968 yılında Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katıldı. 1978’de de Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu genel başkanı oldu. 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Müşavirliği vazifesini yürüttü.







12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından tutuklanarak Mamak Cezaevi’ne gönderildi. Tahliye olduktan sonra Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın Başkanlığını yaptı. 1987 yılında arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) katılarak siyasete atıldı.







1991 senesinde yapılan genel seçimlerde Sivas’tan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1992’de MÇP’den ayrılarak Büyük Birlik Partisi’ni kurdu ve genel başkanlığa seçildi.







1995 ile 2007’de yapılan seçimlerde de yeniden Sivas Milletvekili oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen muammalı bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti.







Cenazesi Mehmet Akif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine 700 bin’den fazla insan katıldı.