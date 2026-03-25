Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Al Sani teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani’nin telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı, Al Sani Türkiye’nin diplomatik çabalarına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Al Sani de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.
Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür ederek, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.