Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da art arda patlamalar
İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi, hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail ordusu saldırıları doğruladı.
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde birden fazla noktaya saldırı başlattığını açıkladı.