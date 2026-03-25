İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı! Futbolcu cinayetinde tutuklanmıştı!
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti. 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da bulunuyor. İzzet Yıldızhan'ın olay günü ve sonrasına dair soruları yanıtlamakta zorlandığı, sık sık “bilmiyorum” ve “hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. İşte o ifade...
-"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim...
-Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.
-Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu (Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası) Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."
İZZET YILDIZHAN BU SEBEPLE TUTUKLANDI Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu belirtildi.
Türkücünün gerçekleşen 'kasten öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.
İzzet Yıldızhan kimdir? İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde dünyaya geldi. Zaza kökenli bir aileden gelen Yıldızhan, 15 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. İzzet Yıldızhan, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.
Babası Mustafa, annesi Suriye Zelal olan Yıldızhan, babasını henüz bir yaşındayken kaybetti. Maddi zorluklar nedeniyle ilkokulu ikinci sınıfta bırakmak zorunda kalan sanatçı, eğitimini daha sonra dışarıdan tamamladı. İzzet Yıldızhan’ın müzik yolculuğu 1980 yılında Ankara’da TRT sanatçısı Fevzi Atlıoğlu ile tanışmasıyla başladı. Atlıoğlu’ndan müzik dersleri alan Yıldızhan, 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon’da sahneye çıkarak profesyonel müzik hayatına adım attı.
İzzet Yıldızhan neden tutuklandı? Soruşturma dosyasına göre İzzet Yıldızhan’ın, saldırının baş şüphelisi olarak aranan ve Beşiktaş’ta yakalanan iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile olan yakınlığı ve olay gecesine dair iletişim kayıtları incelemeye alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldızhan, “suçluyu kayırma” veya “yardım ve yataklık” gibi iddialar çerçevesinde değerlendirilerek tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi./ kaynak: haber7
