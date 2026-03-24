Gündem
Gündem

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Antalya'nın Kaş ilçesinde usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözaltına alındı. 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen teknikerin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli D.A, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şüpheli, verdiği ilk ifadede, 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğünde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti.

D.A, tapu müdürlüğündeki görevinin, işlem yapılan ve yapılacak dosyaların arşivlenmesi, kaydedilmesi ve taranması olduğunu dile getirdi.

Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden şüpheli, "Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?" sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.

BENİ KANDIRDILAR

Yaptığı sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten şüpheli, şunları ifade etti: "Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım. Sorgulama sonuçlarını başka kişilerle paylaşanın Ayşegül isimli şahıs olduğunu düşünüyorum. Bu şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan düşündüm."

HESAPLARINI KAPATTI

D.A, tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne sürerek, "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim." ifadelerini kullandı.

Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren D.A, amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberinin olmadığını savundu.

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber
Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği tapulardan biri şarap fabrikası çıktı! "Özel" müfteri
Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği tapulardan biri şarap fabrikası çıktı! “Özel” müfteri

Gündem

Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği tapulardan biri şarap fabrikası çıktı! “Özel” müfteri

Akın Gürlek'ten bayram müjdesi: Cezaevlerinde 'açık görüş' kapıları açıldı
Akın Gürlek’ten bayram müjdesi: Cezaevlerinde ‘açık görüş’ kapıları açıldı

Gündem

Akın Gürlek’ten bayram müjdesi: Cezaevlerinde ‘açık görüş’ kapıları açıldı

Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama
Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama

Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında
Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında

Gündem

Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında

Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi'nde oynamıştı
Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı

Gündem

Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı

 

Akın

Devlete millete hainleri devlet memuru yapmakta bizden mahiri yok, devlete düşman vekil bizde, millete düşman partiler siyasiler bizde, hain terörist beslemek bizde, bunca haini beslersen illaki bela eksik olmaz hain cüretkar olur.

Hasan Yurtbay

maaşa zam işine son
