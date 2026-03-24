Hamsinin fiyatı uçuşa geçti

Tekirdağ’da mart ayının başında 50 liradan satılan hamsinin kilosu bu hafta 200 liraya yükseldi.

Balık sezonunun bitimine kısa bir süre kala, fiyatlar cep yakmaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Salı Pazarı'ndaki balık tezgâhlarında hamsi fiyatında yaşanan yükseliş dikkat çekti. 3 Mart'ta kilogramı 50 liradan satılan hamsi, bu hafta 200 liraya kadar çıktı.

 

Tezgâhlarda yaşanan fiyat artışı, balıkçı esnafı ve piyasa şartları açısından dikkat çekerken, esnaf fiyat hareketliliğini arz düşüşüne bağladı.

 

Balık satışı yapan Gökhan Sönmez, fiyatlardaki değişimin kayıkların denize çıkmamasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Geçen sefer hamsi 50 liraydı. Şimdi 200'e yükseldi. Kayıklar mola verdi. Nisan 15 zaten sezon bitiyor. Şu an az görünüyor. Kayıkların çoğu molaya girdi. Olunca adam toplayamaz tayfasını. Her bolluğun bir kıtlığı var. Geçen o bollukta 20-30 kasa balık alıyorduk, şimdi 3-5 kasa alıyoruz. 200 lira hamsi" dedi.

 

Sezon sonuna yaklaşılması ve av miktarındaki düşüşün, fiyatların yükselmesinde etkili olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan balık av yasağı 15 Nisan 2026’da başlayacak ve 1 Eylül 2026’da sona erecek.

