Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "serbest seyrüseferin hedef alınması" üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin "küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim" teşkil ettiği ifade edilerek, "savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı" kaydedildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin "3 ila 4 ay sürebileceği" bilgisi verilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtladığını ve koordinasyon kurmadan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri 11 Mart'ta 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezerv miktarını piyasaya sürme kararı almıştı.

Analistlere göre, petrol piyasasındaki arz kaybının etkileri henüz tüketici tarafında hissedilmedi ancak bu haftadan itibaren bu durumun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.