Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iftirasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi

Neye imza attığını bilmeyen öğrenciler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu belirtilen okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Ramazan hocanın hakaret etmediği, okulda görevli ADD üyelerinin kumpas kurduğu ortaya çıkmıştı. Şikayetçi olan öğrencilerden birinin imza attığı kağıtta ne yazdığını bilmediğini söylediği ve şikayetini geri çektiği öğrenilmişti.

AK Partili vekillerden ses çıkmadı

Seküler yobazların kumpası sonrası hedef haline getirilen ve yargının gereğini yerine getirmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Ramazan hoca ile ilgili AK Partili vekillerden ses çıkmaması dikkat çekti.

5816'ya muhalefetten hapse atılan Ramazan hoca ile ilgili tek bir kelime dahi etmeyen AK Parti Manisa Milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç tepkileri üzerine çekti.