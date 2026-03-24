Filistin'den Gazze uyarısı

Filistin, masumların kanıyla beslenen terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlık krizinin derinleştiği uyarısında bulundu.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde "ilan edilmemiş kıtlık krizinin" derinleştiği konusunda uyarıda bulundu.

Hükümet İrtibat Ofisi, Bakanlar Kurulunun Ramallah'ta yaptığı haftalık toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Gazze’de devam eden yoğun saldırılar, günlük bombardıman ve buna eşlik eden sivil kayıplara dikkat çekilen açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerde hastalar ve sivillere yönelik ihlal ve saldırıların belgelendiği ifade edildi.

 

Bölgede gıda ve temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde zorlaştığına işaret edilen açıklamada, bölgede "ilan edilmemiş kıtlık" göstergelerinin derinleştiği uyarısı yapıldı.

Uluslararası topluma, özellikle ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere, sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in ihlallerini durdurmak için acil adım atma çağrısında bulunuldu.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışa işaret edilen açıklamada, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası toplumdan "ciddi ve acil" önlemler alınması istendi.

"İsrail yönetimi ve İsrailli terörist çeteler tarafından işlenen suçların tırmandığına" dikkat çekilen açıklamada, son dört günde 24 Filistin köyünün 11 ayrı saldırıda hedef alındığı ve 23 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

