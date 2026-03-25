Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bu yoldan döndürmeye kimsenin gücü yetmez Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! “Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar” MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış! Türkiye'yi şikayet etmeye gidiyorlar! CHP'den Almanya'da ağlama seansı İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu! Yazıklar olsun bir cinayeti bu ifadelerle aklamaya çalışan avukatlara! Meşru müdafaa gibi göstermeye kalktılar Toplum idamlarını istiyor! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme İP’li Türkoğlu Sincan’dan bildiriyor! “Tanju Özcan ‘açılım süreci’ne karşı olduğu için tutuklanmıştır!” Yunanistan kimlere güvendiğini açıkladı! ‘Arkamızda bu ülkeler var’ Bunlar mı akademisyen? Cüneyt Özdemir Ekrem şakşakçılarına verdi veriştirdi
Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı

Libya’da petrol boru hattındaki yangının ardından yapılan incelemelerde Rus yapımı M-62 uçak bombası kalıntıları ve roket parçaları tespit edildi.

Libya, ülkenin batısındaki Hamada bölgesinde 18 Mart'ta yangın çıkan petrol boru hattı yakınında Rus yapımı M-62 uçak bombası kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Hamada bölgesindeki ham petrol boru hattındaki patlama ile ilgili incelemeleri hakkında bilgi verildi.

"İçişleri Bakanı, Ceza Soruşturma Dairesine Hamada bölgesindeki doğal gaz boru hattını hedef alan ve patlamayla sonuçlanan olayın ardından acilen olay yerine uzman ekipler göndermesi talimatı verdi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uzmanların patlama yerinde teknik incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Ekiplerin petrol hattındaki vana yakınında Rus yapımı patlamış bir M-62 uçak bombası kalıntılarıyla, 130 milimetrelik patlamış bir roket parçası bulduğu kaydedildi.

Bölgenin mühimmat kalıntılarından temizlenerek güvenli hale getirildiği bildirildi.

Boru hattındaki vanada yangın çıkmıştı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Hamada'daki Şerara Petrol Sahası ham petrol boru hattının 538. kilometresindeki vanada 18 Mart'ta yangın çıktığını duyurmuştu.

Ekiplerin 19 Mart'ta yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilmişti.

Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı
Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Dünya

Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Dünya

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle
Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle

Dünya

Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle

Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu!
Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu!

Yerel

Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu!

Petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri alındı
Petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri alındı

Ekonomi

Petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri alındı

Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi
Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi

Dünya

Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi

