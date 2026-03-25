İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail genelinde geniş bir alanda sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan atılan füzeler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran, ABD-İsrail'in ortak saldırılara başlamasının 26'ncı gününün ilk misillemesini iki dalga halinde yaptı.

İran'ın iki dalga halinde ateşlediği füze salvoları nedeniyle önce İsrail'in güneyindeki Eilat'ta ardından işgal altındaki Batı Yaka'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını, füzelerin bir kısmı engellenirken bazılarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre isabet ya da yaralanma bilgisinin olmadığını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

Nihat Kızılçelik

Bu satanist siyonist İsraillilerin övünç kaynağı Tel Aviv Gökdelenlerini İran yerle bir etmediği sürece bu şeytan yahudiler yenildiklerinin bilincine varmayacak şeytanın satanist çocuğu yahudi siyonist İsraillilerin gökdelenleri yerle bir oldumu işte o zaman belleri kırıldığının bilincine varıp müzakere barış barış mavalı okumaya başlıyacaklar
