Ulaşım için tüneller açılıyor! Dev kar kütlesi köyü yuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde büyük bir gürültüyle kopan çığ, yerleşim alanlarının hemen sınırında durdu.

Hemen sınırda durdu

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünde büyük bir gürültüyle kopan tonlarca ağırlığındaki kar tabakası, yerleşim alanlarının hemen sınırında durabildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yüzlerce meyve ağacı da kar kütleleri altında kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunu açmak için iş makineleriyle seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, kar savurma araçları ve kepçelerle yürütülen çalışmalarda dev kar tünelleri meydana geldi. Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor.

Köy sakini Cahit Çakmakçı, her yıl benzeri sıkıntılar yaşandığını ifade ederek önlem alınmasını istedi. Çakmakçı, "Çığ sonrası hemen bölgemize gelerek yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesai harcayarak bizi mağdur bırakmadılar. İnşallah bu bölgeler için artık kalıcı bir çözüm yapılır" dedi.