Siyonistler terör saldırılarına devam ediyor! İran’ın en önemli tesisini hedef aldılar

İsrail ordusu, onlarca askeri hedefi kapsayan geniş kapsamlı hava saldırılarında İran'ın orta kesimindeki İsfahan şehrinde bulunan ülkenin en önemli patlayıcı fabrikasını hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin gün içinde İsfahan’da İran’a ait üretim altyapılarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Saldırılarda İran’ın çeşitli silah sistemleri için patlayıcı madde üreten en önemli tesisinin hedef alındığını iddia eden Adraee, söz konusu noktanın daha önce 2025 ortalarında düzenlenen Yükselen Aslan ismini verdikleri saldırılarda da vurulduğunu belirtti.

İran yönetiminin son aylarda tesisi yeniden inşa etmeye yönelik faaliyetlerinin tespit edildiğini öne süren Adraee, saldırılar kapsamında balistik füze fırlatma noktaları, silah üretim tesisleri ve hava savunma sistemleri dahil onlarca hedefin vurulduğunu iddia etti.

Adraee, saldırılarda 120’den fazla mühimmat kullanıldığını ve saldırıların İran’ın askeri üretim kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını savundu.

İran makamlarından ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'a 600'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da "fırlatma rampalarının imha edildiği, bazı unsurların etkisiz hale getirildiği ve üretim tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiği" iddia edildi.

İran'ın "balistik füze birliklerinin zayıfladığı" savunulan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıların başlangıcından bu yana İran'a yönelik 600'den fazla hava saldırısı yaptığı ileri sürüldü.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.