  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel'in mesnetsiz saldırılarına Burhanettin Duran'dan tokat gibi cevap! Son 3 ayın en düşüğü! Alman ekonomisine savaş darbesi Tel Aviv, Ramat Gan, Negev ve Beersheba vuruluyor Devrim muhafızları 79. dalgayı başlattı Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı Üye ülkeler birbirlerini suçlama yarışı içinde AB paranoya yaşıyor Orta Doğu’daki savaş yayılıyor mu? Avrupa ülkelerinden Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyat Körfez’de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor! YRP'den takdir toplayan savaş çıkışı Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Korkutan haber! Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklama yürekleri ağza getirdi. Açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti" denildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

 

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23