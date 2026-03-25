Kırmızı ette güçlü merkez! Üretimde ilk 5'e girdi

Malatya, kırmızı et üretimi ve hayvancılıkta öne çıkan iller arasında yerini sağlamlaştırıyor. Malatya’nın sanayi kenti kimliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, özellikle kayısı üretiminde dünya çapında bir marka olan kentin hayvancılıkta da dikkat çeken bir potansiyele ulaştığını kaydetti.

Kentte 200 binin üzerinde büyükbaş, yaklaşık 500 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu belirten Özcan, Malatya’nın besi hayvancılığında önemli bir konuma geldiğini söyledi. Aylık ortalama 3 bin 500 hayvan kesimi yapıldığını aktaran Özcan, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık et tedarik hacmine ulaşıldığını belirtti. Hayvancılık alanındaki bu gelişmelerin organize sanayi bölgesi ihtiyacını ortaya çıkardığını da ifade eden Başkan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde Yazıhan ilçesi Mısırdere mevkiinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu söyledi.

Bölgede ilk etapta 50’nin üzerinde arsanın tahsis edildiğini ve yatırımların başladığını ifade eden Özcan, kurulacak OSB’de kaba yem fabrikası biyogaz tesisleri kesimhane ve soğuk hava depolarının yer alacağını bu yatırımlarla birlikte sektörde daha profesyonel bir yapının oluşacağını kaydetti. Özcan, yapılacak yatırımlarla aylık kesim kapasitesinin 4-5 bin başa çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek et tedarik hacminin kısa sürede 300 milyon dolara yükselmesinin planlandığını ifade etti. Malatya’nın hem üretim hem de tedarik anlamında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini de belirten Özcan, gelişmelerin kırmızı et piyasasındaki daralmaya katkı sağlayacağını ve tüketicinin ete erişimini kolaylaştıracağını söyledi.