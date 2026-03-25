Ufukta barış gözükmüyor! Ukrayna'dan Rusya'ya tepki Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi Siyonistler terör saldırılarına devam ediyor! İran’ın en önemli tesisini hedef aldılar İran Dışişleri Bakanı sessizliğe isyan etti! "Uluslararası hukuk ölmüştür" Enerji piyasalarında savaş depremi! Fatih Dönmez'den küresel ekonomik yıkıma karşı barış çağrısı! Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu Korkutan haber! Nükleer Santrale saldırı Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu! Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Ekonomi Kırmızı ette güçlü merkez! Üretimde ilk 5'e girdi
Kırmızı ette güçlü merkez! Üretimde ilk 5'e girdi

Kayısı üretiminde bir marka olan Malatya’nın hayvancılık ve et tedarikinde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığı açıklandı.

Malatya, kırmızı et üretimi ve hayvancılıkta öne çıkan iller arasında yerini sağlamlaştırıyor. Malatya’nın sanayi kenti kimliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, özellikle kayısı üretiminde dünya çapında bir marka olan kentin hayvancılıkta da dikkat çeken bir potansiyele ulaştığını kaydetti.

Kentte 200 binin üzerinde büyükbaş, yaklaşık 500 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu belirten Özcan, Malatya’nın besi hayvancılığında önemli bir konuma geldiğini söyledi. Aylık ortalama 3 bin 500 hayvan kesimi yapıldığını aktaran Özcan, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık et tedarik hacmine ulaşıldığını belirtti. Hayvancılık alanındaki bu gelişmelerin organize sanayi bölgesi ihtiyacını ortaya çıkardığını da ifade eden Başkan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde Yazıhan ilçesi Mısırdere mevkiinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu söyledi.

 

Bölgede ilk etapta 50’nin üzerinde arsanın tahsis edildiğini ve yatırımların başladığını ifade eden Özcan, kurulacak OSB’de kaba yem fabrikası biyogaz tesisleri kesimhane ve soğuk hava depolarının yer alacağını bu yatırımlarla birlikte sektörde daha profesyonel bir yapının oluşacağını kaydetti. Özcan, yapılacak yatırımlarla aylık kesim kapasitesinin 4-5 bin başa çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek et tedarik hacminin kısa sürede 300 milyon dolara yükselmesinin planlandığını ifade etti. Malatya’nın hem üretim hem de tedarik anlamında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini de belirten Özcan, gelişmelerin kırmızı et piyasasındaki daralmaya katkı sağlayacağını ve tüketicinin ete erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Yerel

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Şehir hayatını bıraktı, çiftlik kurdu! Tek hedefi önyargıları yıkmak
Şehir hayatını bıraktı, çiftlik kurdu! Tek hedefi önyargıları yıkmak

Yaşam

Şehir hayatını bıraktı, çiftlik kurdu! Tek hedefi önyargıları yıkmak

