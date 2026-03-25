İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır”

Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığı karşısında sessiz kalan Batılı devletlerin, hukukun iflasına zemin hazırladığını belirtti. Gazze’de yaşanan insani dram ve Ukrayna işgali karşısında farklı maskeler takan Batı’nın, söz konusu İran ve bölgedeki İslam coğrafyası olduğunda hukuksuzluğa göz yumduğunu ifade eden Bakan, şu cümleleri kaydetti:

"Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir."

Steinmeier’in Eleştirilerine Atıf

Açıklamasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, Berlin yönetiminin ve müttefiklerinin tutumunu eleştiren sözlerine de değinen Arakçi, Steinmeier’in bu çıkışını takdirle karşıladığını belirtti. Arakçi, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kesimleri yaşanan bu adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Steinmeier: "Siyasi Açıdan Feci Bir Hata"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha önce yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri hamlelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirmişti. Steinmeier, ihlalleri görmezden gelmenin dış politikada inandırıcılığı zedelediğini savunarak, "Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer amaç nükleer faaliyetleri durdurmaksa, bu savaş gerçekten önlenebilir ve gereksizdir" ifadelerini kullanmıştı.