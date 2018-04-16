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KOSGEB ve BTK “5G” için güçlerini birleştirecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, haberleşme alanında 5G teknolojisiyle, genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğini belirterek, bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) protokol imzaladığını bildirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
KOSGEB ve BTK “5G” için güçlerini birleştirecek

Özlü, bakanlığa bağlı kurumların “5G genişbant teknolojisi”ne ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin, 2020 yılında 5G mobil altyapısına geçmesinin planlandığını ifade eden Özlü, 2018 Kış Olimpiyatları’nda denemeleri yapılan teknolojinin genişbant erişimde büyük artış meydana getirmesini beklediklerini söyledi.

Özlü, 4,5G ihalesi kapsamında operatörlerin yapacakları yatırımlar üzerinden yüzde 45 yerli katkı taahhüdü bulunduğuna işaret ederek, yeni teknolojilerde yurt içi firmaların altyapısının geliştirilmesi ve kullanıma alınması için BTK ile çalıştıklarını anlattı. Haberleşme alanında 5G teknolojisiyle genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğine dikkati çeken Özlü, “Biz de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üzerinden bu konuda farklı alanlarda çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanında KOSGEB ile BTK bir protokol imzaladı. Protokolle, 2029’a kadar 7 milyar liraya karşılık tutarın en son teknolojiyle yurtiçinden temin edilerek tesis edilmesine imkan tanıyacak bir iş birliği olacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
  1. faruk özlü

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