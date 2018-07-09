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KOSGEB sınırları aştı 60 ülke ile işbirliğine girdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladığını bildirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
KOSGEB sınırları aştı 60 ülke ile işbirliğine girdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladığını bildirdi.

Uzkurt, , KOSGEB’in yurt dışı iş birliklerine ilişkin, açıklamalarda bulundu. KOSGEB’in, KOBİ’ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimini, kurulan iş birlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlatan Uzkurt, böylece Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağladıklarını söyledi. KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, iş birliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirten Uzkurt, böylece KOSGEB’in birçok ülkede örnek alınmaya başlandığını kaydetti. Uzkurt, bu kapsamda KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarına işaret ederek, “KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
  1. KOSGEB
  2. cevahir uzkurt

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