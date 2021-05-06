KOSGEB kredi desteği kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, paket ile ilgili detaylar da belli oldu. KOSGEB tarafından esnafa verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı öngörülüyor.

KOSGEB kredi desteği kimlere verilecek?

Program iki bileşenden oluşuyor. İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge (araştırma-geliştirme) sektörlerindeki yenilikçi, genç ve küçük işletmeler programdan yararlanacak.

KOSGEB kredi başvuru şartları neler?

2020’de 2019’a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama yani pandemiden etkilenme şartı aranacak. Burada Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi üzerinden yüzde 25’lik gelir kaybı kriterine bakılacak. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri dikkate alınacak. Bu kriteri sağlamayan ancak salgın başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecek. Yenilikçi, genç ve küçük işletmeler ise bu kriterden muaf olacak.

KOSGEB kredi başvurusu ne zaman kadar yapılacak?

KOSGEB başvuruları 3 Mayıs’ta başladı. Peki KOSGEB başvurusunda son tarih ne zaman? KOSGEB kredi başvuruları 21 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

KOSGEB destek başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru sadece internetten yapılabilecek. Buna göre; TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet’e giren işletme sahipleri ‘arama’ bölümüne KOSGEB yazarak başvuru yapacakları sayfaya ulaşabilecek. Direkt ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ yazarak da başvuru adımları takip edilebilir. Mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecek. Başvuru öncesinde ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezinden bilgi alınabilir.