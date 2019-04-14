KOSGEB ilk çeyrekte KOBİ ve girişimcilerin yüzünü güldürdü

KOSGEB, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde 565 milyon TL’lik destek ödemesi gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk üç aylık periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize 415 milyonu geri ödemesiz 565 milyon liralık destek verdik” dedi.

KOSGEB, bu yıl Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı yüksek teknolojiye uyarlayarak, girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek imkanı sağladı. İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’lere büyük işletmelerle iş birliği yapmaları durumunda 10 milyon TL’ye varan miktarda destek kararı alan KOSGEB, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nda orta yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon TL’ye kadar bir bütçe ayırdı. KOSGEB ayrıca KOBİ Gelişim Destek Programı’nda “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısına çıktı.

“İlk üç ayda yaklaşık 565 milyon TL destek ödemesi yaptık”

Bir taraftan yeni destek programlarını duyuran, diğer yandan revizyon çalışmalarını sürdüren KOSGEB, Ocak-Mart döneminde KOBİ ve girişimcileri sevindirdi. Bu yılın ilk üç ayında ödemesi gerçekleşen KOSGEB desteklerine ilişkin veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından açıklandı. Bakan Varank, 2018’in ilk çeyreğinde KOSGEB’in 216 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “2019’un aynı döneminde bu rakam iki katını aştı. KOSGEB olarak ilk üç ayda yaklaşık 565 milyon TL destek ödemesi yaptık. Bu üç aylık periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize destek verdik. 550 milyon TL’lik ödemenin 415 milyon TL’si geri ödemesiz olurken, 47 milyon TL’si geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon TL’lik destek sağladık” açıklamasında bulundu.

“KOBİ’lerimiz ve sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz”

İlk çeyrekteki KOSGEB desteklerine program bazlı bakıldığında 178 milyon TL ile girişimcilik desteklerinin ilk sırada yer aldığını kaydeden Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 129 milyon TL’lik ödeme yapıldığını söyledi. Varank, geri kalan 259 milyon TL’nin de KOBİ’lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde aktarıldığını bildirerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü koordinasyondan faydalanarak başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yüksek teknolojili üretim olmazsa olmazımız”

“Milli teknoloji, güçlü sanayi” vizyonuyla yollarına devam ettikleri aktaran Varank, “Vizyonumuza uygun olarak ilerlememizde KOBİ ve girişimcilerimizin büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de yüksek teknolojili üretim olmazsa olmazımız. Bu anlamda, KOBİ’lerin yüksek teknolojiyi tabana yaymasını istiyoruz. Ülkemizin uluslararası rekabette gücünü kalıcı olarak arttırmasının yolu da yüksek teknolojiden geçiyor. Bu nedenle nihai hedefimiz, KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörü haline getirmek” dedi.

“Tek gündemimiz ekonomi olacak”

31 Mart yerel seçim sürecinin geride kaldığını vurgulayan Varank, “Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca seçim yok. Bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanacak, tüm enerjimizi yapısal temellerimizi güçlendirici adımlar için harcayacağız. Tek gündemimiz ekonomi olacak. Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefimiz var. Bu amaçla yerlileşme programından yatırım ortamının iyileştirilmesine, yatırım teşviklerinin etkinleştirilmesinden, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine varıncaya dek pek çok alanda önemli reformlara imza atacak, güçlü bir büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.