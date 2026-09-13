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Kobi KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor
Kobi

KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor

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KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor

Samsun Üniversitesi; yapay zeka, yazılım ve dijitalleşme alanlarında yeni girişimlerin önünü açacak DELTA AI TEKMER’i Ballıca Kampüsü’nde kurmaya hazırlanıyor.

Samsun’da üniversite ile iş dünyasını teknoloji çatısı altında buluşturacak yeni bir adım atılıyor. Samsun Üniversitesi; yapay zeka, dijitalleşme ve yazılım teknolojileri alanında bölgesel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Desteği kapsamında DELTA AI Yapay Zeka ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

 

KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında yapılandırılması planlanan DELTA AI Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezi için yürütülen hazırlık çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde faaliyet göstermesi planlanan merkez; üniversitenin akademik birikimini, teknoloji altyapısını ve iş dünyasından ortaklarının deneyim ve yetkinliklerini bir araya getiren güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturacak.

 

Üniversitesinin TEKNOFEST, proje tabanlı eğitim yaklaşımı

DELTA AI TEKMER ile yapay zeka, dijitalleşme, veri teknolojileri ve yazılım başta olmak üzere yeni nesil teknoloji alanlarında proje geliştirme, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Merkez bünyesinde teknoloji odaklı girişimlerin geliştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi fikirlerin katma değerli teknoloji, ürün ve hizmetlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

 

Samsun Üniversitesinin akademik bilgi birikimini Samsun’un sanayi, girişimcilik ve teknoloji potansiyeliyle buluşturacak merkez; öğrenciler, akademisyenler, girişimciler, araştırmacılar, teknoloji geliştiriciler ve iş dünyasından ortaklar için ortak bir buluşma ve üretim alanı olarak konumlandırılacak. DELTA AI TEKMER’in özellikle teknoloji tabanlı fikirlerin projeye, projelerin girişime, girişimlerin ise ticarileşebilir ürün ve hizmetlere dönüşmesini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturması hedefleniyor. Samsun Üniversitesinin TEKNOFEST, proje tabanlı eğitim yaklaşımı, araştırma projeleri, Milli Teknoloji Atölyesi ve üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirdiği teknoloji altyapısının DELTA AI TEKMER aracılığıyla girişimcilik ve ticarileşme süreçlerine taşınması planlanıyor.

 

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "DELTA AI TEKMER’i öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, girişimcilerimizin ve iş dünyasından ortaklarımızın bir araya geleceği; yenilikçi fikirlerin geliştirileceği ve teknoloji tabanlı girişimlere dönüştürüleceği güçlü bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Milli Teknoloji Atölyemiz, TEKNOFEST çalışmalarımız, proje tabanlı eğitim yaklaşımımız, akademisyenlerimizin araştırmaları ve üniversite-sanayi iş birliklerimizle oluşturduğumuz altyapıyı DELTA AI TEKMER ile girişimciliğe ve ticarileşmeye taşımayı hedefliyoruz. DELTA AI TEKMER’in üniversitemize, Samsun’umuza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

DELTA AI Yapay Zeka ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezi’nin 2026 yılı sonunda Ballıca Kampüsü’nde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Merkezin, Samsun Üniversitesi öncülüğünde Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin yapay zeka, dijitalleşme, teknoloji girişimciliği ve üniversite-sanayi iş birliği kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

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