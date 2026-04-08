KOSGEB desteğinde kritik eşik! Girişimciler Gebze’de jüri karşısına çıktı
KOSGEB’in İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimciler, Gebze’de iki gün süren jüri değerlendirmesinde projelerini anlattı.
KOSGEB desteğine başvuran girişimciler, bu kez Gebze’de jüri üyelerinin karşısına çıktı. KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yer alan "İş Geliştirme Desteği" jüri değerlendirmeleri Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapıldı.
Marmara Teknokent (MARTEK) ev sahipliğinde iki gün süren programda girişimciler, iş fikirlerini ve projelerinin teknik ile ticari detaylarını jüri üyelerine sundu. Değerlendirme jürisinde; Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARTEK Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü İbrahim Ustaömeroğlu, GOSB Teknopark Genel Müdürü Murat Çemberci, Kocaeli ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız, KOSGEB Finansal Operasyonlar Müdürü Serdar Yer, MARTEK Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yayla ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Zeki İmamoğlu ve Hüseyin İnce yer aldı.
Girişimcilerin sunumlarının ardından yapılacak puanlama sonucunda destek almaya hak kazanan işletmelerin ilan edileceği bildirildi.
"Girişimcilerin yüksek katma değerli üretim yapması kritik rol oynuyor"
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, girişimcilere sağlanan destek mekanizmalarının Türkiye’nin ekonomik hedefleri açısından önemine dikkati çekti.
Aslantaş, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretimin altını çizerek, "Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi; sürdürülebilir büyüme, küresel rekabet gücünün artırılması ve yeni nesil üretim modellerine geçiş açısından belirleyicidir. Bu tür programlar iş dünyasına önemli katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Aslantaş, değerlendirme sürecine katılan tüm girişimcilere başarılar diledi.