Gündem Ateşkes sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Sabotaj" uyarısı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki ateşkes sonrası "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan açıklaması şöyle:

28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.                                                              

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

Ayrıntılar gelecek…

2
Yorumlar

Hamdi

Sayın başkanım siyonist kafire hiç güven olur mu kafirler muhimat desteği için bu sözde ateşkesi istediler

Abbas

Ateşkese uymazlar evanjelist,siyonistler.
