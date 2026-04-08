Pezeşkiyan’dan zafer muhtırası: Siyonistlerin itirazı para etmedi: Trump İran’ın teklifine razı oldu

Pezeşkiyan'dan zafer muhtırası: Siyonistlerin itirazı para etmedi: Trump İran'ın teklifine razı oldu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve siyonist israil ile varılan geçici ateşkesin Tahran’ın dayattığı şartlar çerçevesinde şekillendiğini ilan etti. Savaşın 40. gününde küresel zorba Trump’ın İran’ın 10 maddelik çözüm teklifine boyun eğdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu sonucu "Şehit Hamaney’in kanının meyvesi ve direnişin diplomatik zaferi" olarak niteledi. Siyonist rejimin itirazlarına rağmen masada İran’ın ilkeleri temel kabul edildi.

ABD ve siyonist rejimin 28 Şubat’ta başlattığı saldırı dalgasına karşı direnen İran, diplomasi masasında istediğini aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı tarihi açıklamada, ateşkes anlaşmasının İran’ın kırmızı çizgileri ve ilkeleri çerçevesinde kabul edildiğini belirtti. Küresel zorba Trump’ın ‘İran artık bıktı’ iddialarının aksine, Pezeşkiyan bu sonucu ‘Büyük şehit lider Hamaney’in kanının meyvesi’ ve halkın sarsılmaz duruşunun bir zaferi olarak tanımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği” bir çerçevede şekillendiğini söyledi.

Pezeşkiyan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz."

ABD İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

