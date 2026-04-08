İlin tek kadın bekçisi şehit babasının izinden gidiyor

"Kadın bekçi olarak çok güzel karşılanıyorum. Kadınlar beni görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyor. Ben de bir kadın bekçi olarak bu durumdan çok memnunum. Kadınlarımız her meslekte olduğu gibi bu zorlu meslekte de yer alabiliyor. Bu durum benim için çok değerli ve anlamlı. Görevim zor ama bir o kadar da güzel. Vatanın güvenliği ve huzurunu sağlamada bir desteğimin olması benim için çok önemli. Özellikle kadın vatandaşlarımız için de ilgi çekici bir meslek. Her fırsatta bana 'Biz nasıl kadın bekçi olabiliriz? Şartları nelerdir?' diye soruyorlar. Ben de mesleğimiz hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyorum ve bununla gurur duyuyorum."