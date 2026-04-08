İlin tek kadın bekçisi şehit babasının izinden gidiyor
Van'da görev yapan kentin tek kadın bekçisi Almula Ok, her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele ediyor. İki yıl görev yaptığı Şırnak'tan Van'a tayin olan Ok, "Kadınlarımız her meslekte olduğu gibi bu zorlu meslekte de yer alabiliyor. Bu durum benim için çok değerli ve anlamlı. Görevim çok zor ama bir o kadar güzel. Vatanın güvenliği ve huzurunu sağlamada bir desteğim olması benim için çok önemli" dedi.