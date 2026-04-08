Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk
Gündem

Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sıradan bir gün, sıradan bir manav tezgahı... Ama saniyeler sonra yaşanacaklar, tüm Türkiye'nin kalbini eritecek cinsten. Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri gözyaşlarına boğan o videoyu, satır satır analiz ettik. Karşımıza çıkan, sadece bir manav ve bir çocuk değil; insanlığın hala ölmediğini kanıtlayan muazzam bir sahne oldu.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, manav tezgahına yaklaşan küçük bir çocuğun, çekingen adımlarla bir meyveye uzandığı görülüyor Çocuk, aldığı meyveyle uzaklaşmaya çalışırken, dükkan sahibi durumu fark ediyor. İşte tam o an, filmlerdeki o bildik kovalama sahnelerinin aksine, bambaşka bir hikaye yazılıyor.

Öfke Yerine Merhamet

Manav, çocuğu yakalamak için peşinden koşuyor ancak amacı cezalandırmak değil. Onu nazikçe tezgahın yanına getiriyor ve korkmuş çocuğa, öfkeyle değil, şefkatle yaklaşıyor. Belki de hayatında ilk kez böyle bir nezaketle karşılaşan çocuk, manavın bu tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

"Sana Helal Olsun"

Manav, çocuğun cebindeki meyveyi çıkarmasını istiyor ama sonra ona poşet veriyor ve içini taze meyvelerle doldurmaya başlıyor. O anlarda, ekranın sağ üst köşesinde beliren "Sana Helal Olsun" yazısı ve kalp emojisi, sanki tüm izleyicilerin ortak duygusuna tercüman oluyor. Manav, poşeti çocuğa uzatıyor ve onu sevgiyle kucaklıyor.

İnsan Olmak mı, Olmamak mı?

Bu video, sadece bir iyilik hikayesi değil; aynı zamanda hepimize bir ayna tutuyor. Belki de en çarpıcı olanı, videonun alt metninde yatan o derin gerçek: "Aslında iyi insan ya da kötü insan yok.! Bir insan olan var bir de insan olmayan.." Manav, o an "insan" olmayı seçti ve bir çocuğun hayatına dokunurken, hepimize "insanlık" dersi verdi.

Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!
Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!

Yerel

Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!

Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz!
Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz!

Gündem

Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz!

Ardahanlı çobandan insanlık dersi!
Ardahanlı çobandan insanlık dersi!

Aktüel

Ardahanlı çobandan insanlık dersi!

Yorumlar

kardeş

O manavın yaşı ne olursa olsun ellerinden öpüyorum. ALLAH KAZANCINA KAZANÇ KATSIN.

Tunç

Rabbim sana daha çok ihsan etsin kardeşim. Kaybetmedin, bilakis kazandın.
