O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerindeki baskısına rağmen değerli metali destekleyen en önemli faktörlerden birinin sürdüğüne işaret etti.

Bloomberg tarafından aktarılan verilere göre, Çin Halk Bankası’nın altın rezervleri geçen ay 160 bin ons (yaklaşık 5 ton) artış gösterdi. Banka, dünyanın en büyük alıcıları arasında yer alırken, rezervlerini üst üste 17’nci ayda da artırmış oldu.

Buna karşılık, altın Mart ayında %12 değer kaybederek 2008’den bu yana en kötü aylık performansını kaydetti. Bu düşüş, bölgedeki çatışmanın etkileriyle doların güçlenmesi ve enflasyonun yükselmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faizleri yüksek tutacağı beklentilerinden kaynaklandı. Bu durum, bazı yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak için altın satışına yönelmesiyle birlikte metal üzerinde ek baskı oluşturdu.

Bununla birlikte, spot altın fiyatları yön değiştirerek Salı günü yaklaşık %1 yükseldi ve ons başına 4.690 dolar seviyesini aştı. Bu artışta, Çin Merkez Bankası verilerine verilen tepki ve savaşın seyrine ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Altın fiyatları, Ocak ayı sonlarında ons başına yaklaşık 5.600 dolar ile rekor seviyeye yaklaşmıştı. Gözlemciler, Çin Halk Bankası’nın alımlarını sürdürmesinin, özellikle bazı diğer merkez bankalarının rezervlerini azaltma eğiliminde olduğu bir dönemde yatırımcı güvenini destekleyebileceğini belirtiyor.

Nitekim Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirasını desteklemek amacıyla yaklaşık 60 ton altın satışı veya takası gerçekleştirdi.

Buna rağmen, merkez bankalarının altın alımları küresel piyasada temel bir unsur olmayı sürdürüyor. Bu alımlar, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hız kazanmış ve birkaç yıl süren yükseliş dalgasına katkı sağlamıştı. Ayrıca birçok gelişmekte olan ekonomi, dolar cinsinden varlıklara karşı korunma aracı olarak altına yatırımlarını artırdı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, yılın ilk iki ayında merkez bankalarının net altın alımları yaklaşık 25 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu alımların en büyük kısmını, Şubat ayında rezervlerine 20 ton ekleyen Polonya Merkez Bankası oluşturdu.