SON DAKİKA
Yeni bir savaş mı başlıyor? Kuzey Kore o bölgeye roket fırlattı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni bir savaş mı başlıyor? Kuzey Kore o bölgeye roket fırlattı!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıl başında sınır ötesi İHA uçuşlarıyla başlayan gerilim tırmanıyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey’in sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi’ne fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

 

FIRLATIŞIN ARDINDAN KAYBOLMUŞTU

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

 

İHA GERİLİMİ

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.

