WhatsApp’ta numara gizli mesajlaşma: Kullanıcı adıyla sohbet testi başladı

WhatsApp, kullanıcı adı sistemini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde insanlar artık telefon numarasını paylaşmadan mesajlaşabilecek. Kullanıcılar kendilerine özel bir kullanıcı adı seçebilecek ve başkaları onları bu adla bulabilecek.

Böylece biriyle iletişim kurmak için numara vermek gerekmeyecek. Kullanıcı adı yeterli olacak. Bu da özellikle gizlilik konusunda önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

ÖZELLİK UZUN SÜREDİR TEST EDİLİYOR

WhatsApp bu sistemi hızlıca yayınlamadı. Geliştiriciler yıllardır uygulamanın kodunu güncelledi ve mevcut özelliklerle uyumlu hale getirdi. Amaç, kullanıcı adı sisteminin sorunsuz çalışmasıydı.

Bu yüzden şirket önce küçük bir kullanıcı grubuyla test yapmayı seçti. Sistem şu an kademeli şekilde dağıtılıyor.

KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ GELDİ Mİ?

WhatsApp bu özelliği şu an çok az sayıda kullanıcıya açtı. Kontrol etmek için profil ayarlarını açman gerekiyor.

Eğer hesabında bu özellik aktifse, ayarlar bölümünde kullanıcı adı seçeneğini göreceksin. Buraya dokunduğunda sistem seni adım adım yönlendiriyor.

Bir kullanıcı adı seçtiğinde o ad hesabına bağlanıyor. Sonrasında insanlara telefon numaran yerine bu adı verebilirsin.

KULLANICI ADI SEÇERKEN KURALLAR VAR

WhatsApp kullanıcı adları için bazı net kurallar koydu.

• Kullanıcı adı “www.” ile başlayamaz.

• Sonunda “.com” veya “.net” gibi alan adı uzantıları olamaz.

• En az bir harf içermek zorunda.

Sadece şu karakterlere izin veriliyor:

• küçük harfler (a–z), sayılar (0–9), nokta ve alt çizgi

• Uzunluk 3 ile 35 karakter arasında olmalı.

Bu kurallar sahte site veya resmi hesap gibi görünmeye çalışan kullanıcıları engellemek için var.

META PLATFORMLARIYLA ORTAK KULLANICI ADI

Bir kullanıcı adını almak için onun Meta platformlarında da uygun olması gerekiyor. Yani seçtiğin ad Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta boşsa hemen kullanabiliyorsun. Ama aynı kullanıcı adı Instagram veya Facebook’ta sana aitse, bunu doğrulaman gerekiyor. Bunun için Meta’nın hesap yönetim sistemi devreye giriyor.

ACCOUNTS CENTER NASIL ÇALIŞIYOR?

Meta, hesapları tek yerde yönetmek için Accounts Center adlı bir sistem kullanıyor. Bu bölümde Facebook, Instagram ve WhatsApp hesaplarını birbirine bağlayabiliyorsun.

Kullanıcı adının sana ait olduğunu burada doğrularsan, aynı adı WhatsApp’ta da kullanabiliyorsun. Ama kullanıcı adı başka birine aitse, WhatsApp’ta da alamıyorsun.

AYNI KULLANICI ADI GİZLİLİK SORUNU OLUŞTURABİLİR

Instagram veya Facebook’ta kullandığın adı WhatsApp’ta da seçersen hesapların birbirine bağlanmış olur.

Bu da şu anlama geliyor: Birisi WhatsApp kullanıcı adını biliyorsa Instagram profilini de kolayca bulabilir. Hesaplarını ayrı tutmak istiyorsan farklı bir kullanıcı adı seçmek daha güvenli.

KULLANICI ADI ANAHTARIYLA EK GÜVENLİK

WhatsApp ayrıca kullanıcı adı anahtarı adlı ek bir güvenlik seçeneği sunuyor. Bu özellik aktif olursa sana ilk kez yazacak kişiler sadece kullanıcı adını bilmekle yetinemez. Aynı zamanda 4 haneli bir kod da girmeleri gerekir.

Örneğin biri kullanıcı adını biliyor ama kodu bilmiyorsa sana mesaj atamaz. Bu sistem istenmeyen mesajları azaltmayı hedefliyor.

KULLANICI ADIYLA MESAJLAŞMA NASIL ÇALIŞACAK?

Birini bulmak için WhatsApp arama bölümüne kullanıcı adını yazmak yeterli. Hesap bulunduğunda numara görünmeden sohbet başlatılabiliyor. Eğer hesapta kullanıcı adı anahtarı varsa, önce kodu girmen gerekiyor. Gönderilen mesajlar yine uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Yani mesajları sadece gönderen ve alan kişi okuyabiliyor.

ÖZELLİK HERKESE NE ZAMAN GELECEK?

Kullanıcı adı sistemi şu anda sınırlı sayıda kullanıcıda aktif. WhatsApp özelliği yavaş yavaş daha fazla hesaba açmayı planlıyor. Şirket bu süreçte performansı izliyor ve sistemin sorunsuz çalıştığından emin olmak istiyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı bu özelliği görmeye başlayabilir.